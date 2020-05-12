Суд отложил слушания по делу режиссера Серебренникова на 1 июня

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник отложил на 1 июня слушания по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова из-за неявки обвиняемой Софьи Апфельбаум, находящейся на больничном. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание отложено на 1 июня в связи с неявкой Апфельбаум", - сказала собеседница агентства.

Ранее адвокат Дмитрий Харитонов сообщил ТАСС, что его подзащитный Кирилл Серебренников страдает астмой и находится в группе риска, поэтому он не выходит из дома по медицинским показаниям. Серебренников ранее пропустил по этой причине два заседания, но во вторник прибыл в суд. Провести заседание помешала болезнь подсудимой Апфельбаум.

На заседании планировалось огласить выводы третьей экспертизы, назначенной по уголовному делу. Первая экспертиза, проведенная на стадии следствия, установила факт хищений. Защита поставила ее выводы под сомнение, и судом была проведена вторая экспертиза, которая не обнаружила нарушений закона в действиях сотрудников "Седьмой студии". После получения результатов второй экспертизы суд отправил дело в прокуратуру, но вышестоящая инстанция вернула его на повторное рассмотрение, в ходе которого была назначена третья по счету комплексная экспертиза.

Дело Серебренникова

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудница Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.