Суд арестовал организатора хосписа в Красногорске по делу о гибели 11 человек при пожаре

"Обвиняемый заключен под стражу до 11 июля, то есть на два месяца, до конца следствия", - сказала она.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Красногорский городской суд арестовал на два месяца Дмитрия Новикова - организатора хосписа, где при пожаре погибли 11 человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске произошел в ночь на 11 мая. Его площадь составила около 30 кв. метров. В результате пожара погибли 11 постояльцев, еще восемь человек находятся в больнице. Всего в хосписе в момент пожара находилось 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет. Очаг возгорания был в сауне на втором этаже. По предварительным данным, его причиной явилась неисправность электропроводки. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, организатор хосписа Дмитрий Новиков сам явился к следователям и признал вину. По данным источника, хоспис не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому его проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам не проводились. В настоящее время установлено, что собственником никаких мер по соблюдению требований пожарной безопасности не принималось, коттедж не был оборудован никакими системами противопожарной защиты, а персонал не знал, как правильно действовать в случае пожара.

По данным следствия, Новиков арендовал загородный дом для использования в качестве частного хосписа для пожилых людей с оплатой в размере от 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей с каждого постояльца за сутки.