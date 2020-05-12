Суд арестовал организатора хосписа в Красногорске по делу о гибели 11 человек при пожаре

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Красногорский городской суд арестовал на два месяца Дмитрия Новикова - организатора хосписа, где при пожаре погибли 11 человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"Обвиняемый заключен под стражу до 11 июля, то есть на два месяца, до конца следствия", - сказала она.
Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске произошел в ночь на 11 мая. Его площадь составила около 30 кв. метров. В результате пожара погибли 11 постояльцев, еще восемь человек находятся в больнице. Всего в хосписе в момент пожара находилось 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет. Очаг возгорания был в сауне на втором этаже. По предварительным данным, его причиной явилась неисправность электропроводки. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, организатор хосписа Дмитрий Новиков сам явился к следователям и признал вину. По данным источника, хоспис не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому его проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам не проводились. В настоящее время установлено, что собственником никаких мер по соблюдению требований пожарной безопасности не принималось, коттедж не был оборудован никакими системами противопожарной защиты, а персонал не знал, как правильно действовать в случае пожара.
По данным следствия, Новиков арендовал загородный дом для использования в качестве частного хосписа для пожилых людей с оплатой в размере от 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей с каждого постояльца за сутки.