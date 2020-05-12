В Ростове-на-Дону суд арестовал женщину, которая избила своего полуторагодовалого сына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Ростовский суд арестовал 23-летнюю женщину, подозреваемую в избиении своего полуторагодовалого сына. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области предъявлено обвинение 23-летней жительнице города Ростова-на-Дону. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека"). <...> По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 7 мая женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла своему сыну удары по голове и туловищу детской бутылкой для кормления, а также руками и ногами. С множественными травмами, квалифицированными как тяжкий вред здоровью человека, ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в пресс-службе.