В прокуратуре сообщили подробности уголовного дела, возбужденного в отношении мэра Инты

СЫКТЫВКАР, 12 мая. /ТАСС/. Стоимость детской площадки, которая упоминается в уголовном деле в отношении мэра города Инты в Республике Коми Ларисы Титовец, оказалась завышена на 2,5 млн рублей. В деле также фигурирует заведующий сектором муниципальных закупок администрации Инты, говорится в сообщении прокуратуры региона.

Ранее во вторник следственное управление СК РФ по Коми распространило сообщение, что в отношении Титовец возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ, мэр подозревается в злоупотреблении полномочиями при закупке детской площадки.

"Контрактной службой администрации Инты был искусственно ограничен круг возможных участников торгов путем установления трудновыполнимых условий - поставки товара в течение двух дней с момента заключения контракта. В результате была обеспечена победа в аукционе конкретной коммерческой организации, а стоимость приобретенной детской игровой площадки оказалась завышенной на сумму около 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным надзорного органа, в ходе проверки прокуратуры и УФСБ по республике установлено, что в 2019 году Инте была предоставлена субсидия в 24 млн рублей на благоустройство парка культуры в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Подрядчик не выполнил муниципальный контракт полностью, а администрация не приняла работы на сумму около 5 млн рублей. Для освоения этих средств в ноябре прошлого года администрация Инты объявила аукцион на приобретение детской игровой площадки. Для определения начальной цены контракта были получены три коммерческих предложения.

"Прокуратура установила, что все три коммерческих предложения поступили с одного адреса электронной почты с интервалом в несколько минут, в том числе две заявки - от имени организаций, прекративших свою деятельность и исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц", - сообщили в прокуратуре.

По итогам проверки в отношении контрактного управляющего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.4 УК РФ ("Нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб"). Уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом в отношении руководителя администрации Инты.