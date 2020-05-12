Защита Януковича обжалует решение о его заочном аресте по делу о стрельбе на "майдане"

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича считает ангажированным решение суда о его заочном аресте по делу о стрельбе во время беспорядков в центре Киева в феврале 2014 года и намерена подать жалобу. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил адвокат экс-главы государства Александр Горошинский.

"Отношение судьи к стороне защиты сегодня было крайне пренебрежительным. Суд не давал возможность высказаться адвокатам, заявлять свои ходатайства, что является законным правом защиты. Сложилось однозначное впечатление, что судья заранее знал, какое решение нужно принять, и просто ждал окончания заседания", - сказал он. По мнению адвоката, скорость принятия решения о заочном аресте без детального изучения доказательств защиты указывает на ангажированность суда.

Горшинский подчеркнул, что во вторник защита не смогла заявить ходатайство о приобщении новых важных материалов дела, "свидетельствующих о причастности представителей предыдущей власти к расстрелам, а также о действиях снайперов на "майдане". "Их пришлось подавать через канцелярию, а суд даже не изучил их перед принятием решения", - констатировал он.

"Мы будем готовить апелляцию. У нас есть для этого пять дней", - заключил адвокат.

Во вторник суд отказал защите в ходатайстве об отводе группы прокуроров. По мнению адвокатов, материалы обвинения "сфабрикованы", а они препятствуют установлению истинных виновных в стрельбе на "майдане". Суд также отклонил просьбу защиты об участии в процессе Януковича по видеосвязи и допуске независимых международных наблюдателей.