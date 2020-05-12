Адвокат историка Соколова заявил о поступивших в его адрес угрозах о расправе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Почуев заявил о поступивших в его адрес угрозах физической расправы.

Как сообщил журналистам Почуев, полиция проводит проверку.

"В мой адрес поступили угрозы физической расправы и моей публичной дискредитации в связи с осуществлением мной профессиональной деятельности адвоката в деле историка Соколова. <…> Угрозы приобрели реальный и жесткий характер с требованием бросить защиту историка. МВД проводит проверку по данному факту", - сказал адвокат.

По его словам, угрозы поступили как в социальных сетях, так и посредством смс-сообщений.