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Дело историка Олега Соколова

Адвокат историка Соколова заявил о поступивших в его адрес угрозах о расправе

Полиция проводит проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Почуев заявил о поступивших в его адрес угрозах физической расправы.

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Как сообщил журналистам Почуев, полиция проводит проверку.

"В мой адрес поступили угрозы физической расправы и моей публичной дискредитации в связи с осуществлением мной профессиональной деятельности адвоката в деле историка Соколова. <…> Угрозы приобрели реальный и жесткий характер с требованием бросить защиту историка. МВД проводит проверку по данному факту", - сказал адвокат.

По его словам, угрозы поступили как в социальных сетях, так и посредством смс-сообщений.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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