Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок. Об этом Игнатенко написал в Facebook.

"Меня задержали в национальном парке при проверке из-за того, что при мне было несколько жуков, которых я нашел накануне на трассе сбитыми и просто забыл выложить из кармана, - написал Игнатенко. - Грозит астрономическая сумма в 3 млн рублей или 40 лет тюрьмы, если не выплачу".

По его словам, задержание произошло еще полтора месяца назад. Работники национального парка отобрали у россиян, в числе которых был Игнатенко, документы, телефоны и фотоаппараты. Задержанных заперли на ночь в каком-то помещении, отказав в возможности позвонить родственникам и адвокатам.

"На следующий день в нашем отеле нашли еще животных, которых я пособирал вдоль дорог и в саде отеля, которых я собирался перефотографировать в условиях хорошего света (фотоэнтомология) для последующего определения вида и отправить назад, где я их и взял. После обыска отеля нас ждал пятиминутный суд, который постановил посадить нас в тюрьму, а потом уже разбираться", - рассказал зоолог.

По словам зоолога, следующие полтора месяца он провел в тюрьме, где у него обострилась язва из-за местной острой пищи. "Сейчас нас выпустили под залог из-за того, что в стране появилась проблема коронавируса. Но такая ситуация сохранится до 15 июня, а после этого нас вернут, скорее всего, назад в тюрьму", - отметил Игнатенко.

Поддержка коллег

Директор ростовского зоопарка Александр Жадобин в беседе с ТАСС охарактеризовал Игнатенко положительно, как перспективного сотрудника. "Он у нас начальник отдела мелких млекопитающих. Очень увлеченный своей работой. В свой отпуск он туда поехал по сути в экспедицию. Я не верю в его какой-то злой умысел", - сказал Жадобин.

По словам директора зоопарка, в российское консульство в Шри-Ланке направлено обращение с просьбой разобраться в этой ситуации. "Александр общался с нашими юристами. Но правовое поле Шри-Ланки и российское правовое поле - это несовместимые вещи. Ему нужен хороший адвокат из этой страны. Поэтому мы и направили письмо в консульство с просьбой разобраться, найти адвоката, который знает местные законы", - сказал Жадобин.

В 2017 году в Шри-Ланке была задержана группа россиян из-за нарушения правил пребывания в стране. Тогда вернуть граждан РФ на родину удалось благодаря содействию российских дипломатов.