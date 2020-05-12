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Росгвардия в ЦФО задержала в майские праздники 150 человек за различные преступления

Кроме того, в период майских праздников подразделениями вневедомственной охраны Центрального округа Росгвардии не допущено хищений с охраняемых объектов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в период нерабочих дней задержали 150 человек в центральной части России по подозрению в различных преступлениях. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии.

"В общей сложности экипажи вневедомственной охраны Центрального округа Росгвардии совершили более 4 тысяч выездов по сигналу тревоги. В рамках охраны общественного порядка было задержано около 150 граждан по подозрению в совершении преступлений.Кроме того, сотрудниками вневедомственной охраны установлено 12 человек, находившихся в розыске, и обнаружено пять автотранспортных средств, также числившихся в розыске", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в период майских праздников подразделениями вневедомственной охраны Центрального округа Росгвардии не допущено хищений с охраняемых объектов. В настоящее время в Москве под охраной столичного главка Росгвардии находится около 171 тысячи квартир и мест хранения граждан, а также более 600 автомобилей, оснащенных кнопками тревожной сигнализации.

"Подмосковные подразделения ведомства обеспечивают охрану около 40 тысяч объектов загородной недвижимости и свыше 70 тысяч предприятий. Отдельное внимание экипажи вневедомственной охраны уделили пустующим частным домам и офисам. В период нерабочих дней массовых проникновений и краж не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

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