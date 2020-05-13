Семь человек спасли из горящей квартиры юге Москвы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пожарные спасли семерых человек из горящей квартиры на Ялтинской улице в южной части Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Ялтинская, дом 1, где происходило возгорание в квартире на 22-м этаже 22-этажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 22-го этажа были спасены семь человек, из них один ребенок. Ребенка осматривают медики", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что пожар полностью потушили, площадь возгорания составила 15 кв. м.