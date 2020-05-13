В Хабаровске задержали иностранца за призывы к финансированию терроризма

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали трудового мигранта - гражданина одной из стран Средней Азии за призывы к финансированию терроризма и совершению терактов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Сотрудниками УФСБ за публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма был задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик", - говорится в распространенном релизе. Его заключили под стражу.

Иностранец прибыл в Хабаровск осенью прошлого года в качестве трудового мигранта. Будучи приверженцем идей радикального ислама, он стал призывать к совершению терактов в своем окружении. Кроме того, зимой этого года он разместил в Telegram призывы к финансированию деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра". В своих публикациях он также оправдывал вооруженную борьбу с "врагами ислама".

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").