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В Хабаровске задержали иностранца за призывы к финансированию терроризма

Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали трудового мигранта - гражданина одной из стран Средней Азии за призывы к финансированию терроризма и совершению терактов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Сотрудниками УФСБ за публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма был задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик", - говорится в распространенном релизе. Его заключили под стражу.

Иностранец прибыл в Хабаровск осенью прошлого года в качестве трудового мигранта. Будучи приверженцем идей радикального ислама, он стал призывать к совершению терактов в своем окружении. Кроме того, зимой этого года он разместил в Telegram призывы к финансированию деятельности запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра". В своих публикациях он также оправдывал вооруженную борьбу с "врагами ислама".

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Теги
РоссияХабаровский край
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