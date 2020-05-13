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Во Владивостоке в лесном массиве обнаружили крупный схрон с боеприпасами и гранатами

Взрывные устройства направили на экспертизу

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ГУ ФСИН обнаружили во Владивостоке спрятанную в лесном массиве крупную партию боеприпасов и несколько взрывных устройств, которые были изъяты и направлены на экспертизу, сообщается во среду на сайте ГУ ФСИН России по Приморскому краю.

"При проведении осмотра местности с использованием металлодетектора в земле была обнаружена и изъята сумка из синтетического материала, в которой находилась крупная партия взрывчатых веществ, взрывных устройств и боеприпасов - четыре гранаты с комплектующими, 89 учебно-имитационных зарядов, почти 800 патронов для различных видов оружия", - говорится в сообщении.

Также был обнаружен пластит - пластичное взрывчатое вещество массой 250 г.

В ходе экспертизы специалисты установят, кому принадлежала партия боеприпасов и веществ. Решается вопрос о возбуждении дела.

Теги
РоссияПриморский край
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