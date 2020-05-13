В центре Москвы у курьера похитили товар, пока покупатель отказывался оплачивать покупку

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Неизвестные в центре Москвы похитили у доставившего интернет-заказ курьера все товары, пока покупатель отказывался оплачивать покупку. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, 11 мая в ОМВД поступила информация о том, что на улице Абельмановская, дом 7 у курьера произошел конфликт с покупателем, который отказывался оплачивать интернет-заказ. На следующий день с заявлением в полицию обратился сам курьер. "Он осуществил курьерскую доставку товара по данному адресу. Неустановленные граждане, действуя группой лиц, открыто похитили имущество на общую сумму 36 197 рублей, принадлежащее фирме заявителя, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылись", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").