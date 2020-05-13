На Кубани задержали серийных похитителей могильных плит

КРАСНОДАР, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с СОБР управления Росгвардии по Краснодарскому краю задержали двух мужчин, которым инкриминируют 31 факт похищения надгробных плит с территорий кладбищ в Усть-Лабинском районе. Об этом в среду сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, подозреваемые в течение нескольких месяцев в ночное время проникали на кладбища, расположенные на территории Усть-Лабинского района, и похищали детали памятников. Двух местных жителей в возрасте 34 и 44 лет полицейские во взаимодействии с ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю задержали. Установлена причастность задержанных к 31 факту краж с территории районных кладбищ", - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Уточняется, что задержанные похищали надгробные плиты, сдавали их в пункты продажи памятников, вырученные деньги тратили на личные нужды. "В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Правоохранители проверяют фигурантов дела на причастность к иным подобным фактам, общая сумма ущерба пока не установлена.

В пресс-службе краевого управления Росгвардии ТАСС уточнили, что в проведении спецоперации были задействованы сотрудники специального отряда быстрого реагирования.