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Короткое замыкание считается основной версией пожаров в больницах Москвы и Петербурга

Специалисты проведут экспертизы, чтобы установить точные причины происшествий
После тушения пожара в здании Городской больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, 12 мая 2020 года Петр Ковалев/ТАСС
Описание
После тушения пожара в здании Городской больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, 12 мая 2020 года
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты рассматривают короткое замыкание как основную версию двух пожаров, произошедших в 50-й больнице в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

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"Для установления точных причин пожара будут проведены экспертизы. Основная версия обоих случаев - короткое замыкание", - сказал источник. Он уточнил, что в Москве, как и в Санкт-Петербурге, пожар начался с аппарата ИВЛ "Авента-М", произведенных Уральским приборостроительным заводом. "Дата производства - вторая половина апреля", - уточнили в правоохранительных органах.

В результате пожара в реанимационном отделении в больнице Петербурга 12 мая погибли пять человек. Возгорание в московской больнице произошло 9 мая - там погибла пожилая женщина, подключенная к аппарату ИВЛ.

Как сообщили в среду в Росздравнадзоре, обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, приостановлено на территории России.

Теги
РоссияПожар в больнице на севере МосквыПожар в больнице в Петербурге
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