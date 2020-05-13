Короткое замыкание считается основной версией пожаров в больницах Москвы и Петербурга

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специалисты рассматривают короткое замыкание как основную версию двух пожаров, произошедших в 50-й больнице в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

"Для установления точных причин пожара будут проведены экспертизы. Основная версия обоих случаев - короткое замыкание", - сказал источник. Он уточнил, что в Москве, как и в Санкт-Петербурге, пожар начался с аппарата ИВЛ "Авента-М", произведенных Уральским приборостроительным заводом. "Дата производства - вторая половина апреля", - уточнили в правоохранительных органах.

В результате пожара в реанимационном отделении в больнице Петербурга 12 мая погибли пять человек. Возгорание в московской больнице произошло 9 мая - там погибла пожилая женщина, подключенная к аппарату ИВЛ.

Как сообщили в среду в Росздравнадзоре, обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, приостановлено на территории России.