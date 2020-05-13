В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья

"Из-за шквалистого ветра есть повреждения крыш нескольких строений в Чите. Сейчас ветер стих, уточняются масштабы разрушений. Запросы о помощи МЧС пока не поступали, информация по пострадавшим уточняется", - сказал официальный представитель ведомства.

ТАСС, 13 мая. Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На видео, размещенных в соцсетях местными жителями, видно, что на улицах города повалены деревья, есть поврежденные автомобили. В пресс-службе краевого правительства сообщили журналистам, что сейчас дорожные службы направлены на ликвидацию последствий ураганного ветра, сформировано несколько мобильных бригад. Также по городу есть локальные отключения электроэнергии, специалисты восстанавливают электроснабжение.

Во вторник в ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщали о неблагоприятных погодных условиях.

От ветра пострадала соседняя с Забайкальем Бурятия. Сильные порывы ветра зафиксированы в Еравнинском районе, там также пострадали здания, снесло кровлю на административном здании в селе Сосново-Озерское. По предварительным данным, пострадавших там нет, уточнили ТАСС в региональном главке МЧС.

Как уточнили в пресс-службе правительства Бурятии, в Сосново-Озерском со здания средней общеобразовательной школы № 2 снесло часть кровли, также повреждено здание центральной районной больницы, администрации района и дома частного сектора. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству республики совместно с администрацией Еравнинского района оценить ущерб и выделить финансирование на устранение последствий стихии.