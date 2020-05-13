Суд Петербурга перенес рассмотрение дела историка Соколова на 9 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга перенес на июнь начало рассмотрения уголовного дела историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки. Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

Ранее Почуев заявлял, что заседание будет перенесено из-за невозможности доставить Соколова из СИЗО "Кресты" в суд в связи с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире и извлекли из Мойки в нескольких километрах от его дома. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.