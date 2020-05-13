Защита сестер Хачатурян не может начать знакомиться с делом из-за коронавируса

"В настоящее время защита еще не приступила к ознакомлению с материалами дела из-за ситуации с коронавирусом и планирует приступить в этом месяце, после чего будет ставить вопрос перед СК РФ о переквалификации и прекращении уголовного дела", - сказал защитник.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Представители защиты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, не могут приступить к ознакомлению с материалами дела в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Паршин.

По его словам, в случае отказа в переквалификации защита снова намерена обжаловать это в Генпрокуратуре. "Следственный комитет до сих пор не исполнил решение Генпрокуратуры в части незаконной квалификации в отношении девушек", - отметил он.

Ранее адвокат Паршин в беседе с ТАСС отметил, что СК РФ последовал указаниям Генпрокуратуры и назначил в отношении сестер новые экспертизы. По его словам, возвращая уголовное дело в СК, заместитель генпрокурора Виктор Гринь в постановлении отметил, что квалификация девушкам установлена следствием неверно, а верная квалификация - необходимая оборона. После того как Следственный комитет обжаловал возврат к ним дела в отношении сестер, на тот момент глава Генпрокуратуры Юрий Чайка отказал в удовлетворении жалобы о направлении дела обратно в СК, согласившись с прежним решением Гриня, и для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учетом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз.

Во время предварительного следствия по делу об убийстве СК подтвердил совершение отцом сестер Михаилом Хачатуряном преступлений, предусмотренных ст. 117 ("Истязание"), ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 133 ("Понуждение к действиям сексуального характера") УК РФ. Следователи установили целый ряд фактов преступных действий с его стороны, которые совершались по отношению к дочерям с 2014 года, когда все три девушки были несовершеннолетними. Несмотря на это, действия девушек были квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору, и материалы дела были направлены в прокуратуру.