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Силовики пришли в офис "Россети Ленэнерго" по делу о прокладке кабеля к Зенит-Арене

Другие подробности пока не приводятся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативные мероприятия в офисе распределительной сетевой компании "Россети Ленэнерго" в Санкт-Петербурге по делу о прокладке кабельных линий для стадиона "Зенит-Арена".

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, не уточнив подробности.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Источник в следственных органах сообщил, что оперативники пришли с обысками по почти двадцати адресам города. 

"Идут обыски <…> в рамках расследования дела о мошенничестве. Адресов много, около двадцати", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (14:08 мск) - добавлен комментарий источника в следственных органах.

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