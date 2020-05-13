Расследование дела сестер Хачатурян завершено

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил дополнительное расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Как сообщил ТАСС адвокат одной из сестер Алексей Паршин, следствие отказалось переквалифицировать действия сестер.

"Обвинение нам не перепредъявляли - какое оно было год назад, такое и осталось. Таким образом, СК проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий сестер Хачатурян", - сказал защитник. Он напомнил, что следствие две месяца назад провело по дело еще одну экспертизу, "которая подтвердила вывод в пользу девочек". "После этого следствие не переквалифицировало обвинение, снова объявило об окончании следствия, не принимая решения о переквалификации, оставлении квалификации или дополнительном допросе сестер", - отметил Паршин.

По его словам, теперь с материалами дела должны ознакомиться потерпевшие, которые не могли это сделать ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции, а затем к ознакомлению приступят обвиняемые и их защита. "Если дело после утверждения обвинительного заключения передадут в суд из Генпрокуратуры, то мы соберем коллегию присяжных", - подчеркнул адвокат.

Ранее адвокат Паршин в беседе с ТАСС отметил, что СК РФ последовал указаниям Генпрокуратуры и назначил в отношении сестер новые экспертизы. По его словам, возвращая уголовное дело в СК, заместитель генпрокурора Виктор Гринь в постановлении отметил, что квалификация девушкам установлена следствием неверно, а верная квалификация - необходимая оборона. После того как Следственный комитет обжаловал возврат к ним дела в отношении сестер, на тот момент глава Генпрокуратуры Юрий Чайка отказал в удовлетворении жалобы о направлении дела обратно в СК, согласившись с прежним решением Гриня, и для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учетом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз.

Во время предварительного следствия по делу об убийстве СК подтвердил совершение отцом сестер Михаилом Хачатуряном преступлений, предусмотренных ст. 117 ("Истязание"), ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") и ст. 133 ("Понуждение к действиям сексуального характера") УК РФ. Следователи установили целый ряд фактов преступных действий с его стороны, которые совершались по отношению к дочерям с 2014 года, когда все три девушки были несовершеннолетними. Несмотря на это, действия девушек были квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору, и материалы дела были направлены в прокуратуру.