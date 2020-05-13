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В Москве задержали мужчину, напавшего в аптеке с пистолетом на фармацевта

Злоумышленник украл всю выручку из аптеки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении с пистолетом на фармацевта в аптеке на востоке Москвы и похищении всей выручки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о том, что на Сиреневом бульваре в помещении аптеки сработала кнопка сигнализации. К прибывшим на место полицейским обратилась фармацевт, которая сообщила, что в аптеку вошел неизвестный и, угрожая пистолетом, потребовал открыть кассу и передать ему выручку. Испугавшись, женщина передала злоумышленнику деньги, после чего он скрылся.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение нападавшего и задержали его по месту проживания на 3-й Парковой улице. У злоумышленника изъят предмет, похожий на пневматический пистолет, который отправлен на исследование", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемый арестован.

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