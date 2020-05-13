СК возбудил дело против замглавы управления образования Иваново

ИВАНОВО, 13 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника управления образования города Иваново за превышение должностных полномочий. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"Ленинским межрайонным следственным отделом Иваново СУ СК России по Ивановской области в отношении заместителя начальника управления образования администрации Иваново возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая от имени управления заключила соглашение с детским садом № 9, согласно которому дошкольное учреждение получало субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ. При этом сам детский сад не имел лицензии на образовательную деятельность, о чем подозреваемая знала.

Ущерб бюджету города от незаконных действий составил более 12 млн рублей.