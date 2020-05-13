Сотрудники посольства США не смогут дать показания по делу обвиняемого в шпионаже Уилана

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники американского посольства и иных дипломатических миссий не смогут дать показания по делу а Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ, хотя его сторона защиты планировала их допросить в качестве свидетелей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Уилана Ольга Карлова.

"Сотрудники посольств, которых защита хотела допросить, не будут давать показания. Это запрещено их дипломатическим иммунитетом", - сказала она. По ее словам, в среду сторона защиты американца начала представление доказательств, изучали материалы дела. "Три свидетеля не явились. Думаю, это связано с эпидемиологической обстановкой. Следующее заседание по делу Уилана состоится 18 мая", - сказала она.

По словам адвоката, в ходе заседания Уилан заявил несколько ходатайств. "В частности, он попросил, чтобы члены ОНК посещали его в присутствии переводчика. Судья сказал, что не имеет право влиять на распорядок в СИЗО, но разъяснил, что если он не согласен с действиями администрации СИЗО, то может обжаловать и в административном порядке", - заключила защитник.

Сотрудники ФСБ России задержали Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.