Суд объяснил отмену приговора Кокорину и Мамаеву

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Второй кассационный суд Москвы отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву из-за существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов при его вынесении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия отменила апелляционный приговор ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов при его вынесении и направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение", - сказала пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

В кассационном определении отмечено, что по эпизоду причинения телесных повреждений потерпевшему Соловчуку описательно-мотивировочная часть апелляционного приговора содержит существенные противоречия при оценке показаний свидетелей и осужденного Кирилла Кокорина. "Показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре, и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами; описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам", - сказали в суде.

В эпизоде насильственных действий в отношении потерпевших Пака и Гайсина суд кассационной инстанции поставил под сомнение правильность юридической оценки действий осужденных, пояснили в пресс-службе.

"Судебная коллегия констатировала, что суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, при квалификации содеянного не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений потерпевшим", - сказала Муслимова.

Дело футболистов

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены стали участниками драки с водителем автомобиля "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Водитель - гражданин Белоруссии Виталий Соловчук - получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, было разбито стекло и повреждена дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.