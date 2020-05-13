Самолет ФК "Зенит" прервал рейс в Уфу из-за датчика разгерметизации и сел в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", который вылетел из Санкт-Петербурга в Уфу в среду и возвращался назад из-за срабатывания датчика на борту, совершил успешную посадку в Пулково, сообщил ТАСС официальный представитель авиаперевозчика.

"Самолет совершил посадку. В течение двух часов пассажиры будут пересажены на аналогичное воздушное судно и направлены в аэропорт назначения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в авиационных службах, по уточненной информации, на борту самолета ФК "Зенит" сработал датчик разгерметизации.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A319, следовавший рейсом Санкт-Петербург - Уфа спустя 25 минут после вылета подал сигнал тревоги, после чего командир воздушного судна решил возвратиться в аэропорт вылета.

Представитель авиакомпании пояснил ТАСС, что возврат в аэропорт Петербурга действительно совершило воздушное судно в ливрее футбольного клуба "Зенит", однако оно выполняло регулярный рейс. "Самолет, когда не обслуживает команду, выполняет регулярные рейсы", - сказал он. Футбольной команды на борту не было, отметил собеседник агентства.

В пресс-службе управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" ТАСС отметили, что самолет сейчас осматривают специалисты.

В новость были внесены изменения (17:58 мск) - добавлены подробности по тексту.