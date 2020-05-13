Калининградские медики спасли ребенка, упавшего в люк с водой

КАЛИНИНГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Врачи Калининградской детской областной больницы спасли жизнь полуторагодовалому мальчику, упавшему в люк с холодной водой и находившемуся после этого в коме. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В минувшее воскресенье, 10 мая, на одной из улиц Калининграда молодая мама с ребенком провалилась в канализационный люк. Самостоятельно выбравшись из него, женщина с помощью прохожих вытащила ребенка. Скорая помощь доставила малыша в больницу.

"Ребенок поступил сразу в реанимацию, минуя приемное отделение. Состояние было очень тяжелое, так как малыш, несмотря на оперативные действия прохожих, пришедших на помощь маме, некоторое время провел в воде. Мальчик был в коме, с сильным переохлаждением и судорогами", - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог детской областной больницы Алексей Нестеров.

Борьбу за жизнь ребенка медики вели несколько часов. После реанимационных мероприятий с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось. К утру 11 мая наметилась положительная динамика, он быстро пошел на поправку. Пациент уже переведен в обычную палату отделения неврологии, его состояние удовлетворительное.

"Самое главное, что у малыша не осталось никаких неврологических последствий", - сказал врач.

Мама мальчика Илона Милькевич выразила благодарность всем, кто помогал ей и ее сыну.