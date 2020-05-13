СМИ: полиция в Гонконге пресекла очередные акции протеста

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 мая. /ТАСС/. Полиция в Гонконге в среду пресекла очередные акции протеста, которые группы антиправительственных демонстрантов попытались устроить в ряде торговых центров. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK.

Сотни представителей оппозиционно настроенной молодежи собрались в торговых комплексах в разных районах города. Они пели протестные гимны, выкрикивали лозунги с критикой властей и насмешки в адрес малопопулярной в народе главы гонконгской администрации Кэрри Лам, которая сегодня отмечает 63-й день рождения.

Стражи порядка заставили участников разойтись, указав, что они нарушают правила социального дистанцирования, запрещающие собираться в группы из более чем восьми человек. О задержаниях и беспорядках к этому часу информации не поступало.

Это уже не первая подобная акция за последние дни в Гонконге. По мере улучшения эпидемиологической ситуации здесь вновь отмечаются признаки активизации протестного движения, которое зародилось летом прошлого года. На прошлой неделе местные власти пошли на смягчение ограничительных мер, и на этом фоне группы демонстрантов пытались периодически напомнить о себе митингами в торговых центрах. 10 мая полиция задержала свыше 200 протестующих в районе Монгкок.

6 мая Канцелярия Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао указала на недопустимость возобновления антиправительственных протестов в Гонконге. В Пекине подчеркнули, что центральное правительство "не будет сидеть сложа руки" и не допустит активизации деструктивных сил, которые "стремятся разрушить основу процветания и стабильности Гонконга".

В июне 2019 года здесь начались волнения против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В общей сложности полиция задержала 7,6 тыс. участников беспорядков. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась и с тех пор оставалась спокойной.