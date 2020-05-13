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Руководство "Фондсервисбанка" пойдет под суд за хищение 6,4 млрд рублей

Дело направлено в Тверской районный суд Москвы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Руководство "Фондсервисбанка", трое его сотрудников и еще шесть соучастников предстанут перед судом в Москве за хищение более 6,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента и председателя правления ОАО "Фондсервисбанк" Александра Воловника, членов созданного им преступного сообщества (преступной организации): первого вице-президента банка Петра Ладонщикова, начальника кредитного управления Елены Виноградовой, начальника департамента защиты ресурсов Сергея Меняйлова, начальника отдела данного департамента Александра Никонова, а также других соучастников Анатолия Воронина, Сергея Евженко, Михаила Мраки, Германа Козубина, Наталии Щербиной, Кирилла Бычкова, - сказали в надзорном ведомстве. - Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу".

Они обвиняются в хищении у банка более 6,4 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, в том числе подконтрольным и аффилированным соучастникам организациям. Расследование в отношении скрывшегося за пределами России одного из сообщников Эдуарда Чеснова, а также по другим эпизодам деятельности Воловника, Ладонщикова и их соучастников продолжается.

Теги
Россия
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