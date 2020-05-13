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В Ивановской области двух полицейских подозревают в превышении полномочий

Начальник отдела в городе Вичуге и его заместитель забирали себе часть премий, которые назначались их подчиненным

ИВАНОВО, 13 мая. /ТАСС/. Начальник отдела МВД в городе Вичуге Ивановской области и его заместитель задержаны за превышение должностных полномочий. Они забирали себе часть премий, которые назначались их подчиненным, сообщается в среду на сайте СК по региону.

По данным следствия, в период с июля 2017 года по январь 2020-го начальник МО МВД "Вичугский" и его заместитель неоднократно требовали от подчиненных передавать им значительную часть денежных средств, которые начислялись сотрудникам в качестве премий. В случае отказа руководители угрожали им неприятностями по службе. По предварительным данным, сумма причиненного вреда сотрудникам отдела полиции составила более 1 млн рублей.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий руководством МО МВД "Вичугский" (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Ивановской области", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном СК, в настоящий момент оба подозреваемых задержаны, в четверг будет вынесено решение об избрании в отношении них меры пресечения. "В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям всего руководящего состава территориального органа внутренних дел", - сказали в СК.

В пресс-службе УМВД по Ивановской области уточнили, что по данному факту начальником регионального управления МВД назначена служебная проверка, которую проводят инспекция по личному составу и подразделение собственной безопасности областного УМВД. "Бывший начальник МО МВД России "Вичугский" уволен из органов внутренних дел. Если по результатам служебной проверки вину второго сотрудника установят, то будет принято решение о его увольнении со службы по отрицательным мотивам", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Теги
РоссияИвановская область
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