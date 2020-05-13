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Создатель нарколаборатории в Ярославской области получил 15 лет колонии

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Ярославский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима создателя нарколаборатории. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

"Ярославский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотического средства, совершенное в особо крупном размере"). <…> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил злоумышленника к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Полиция обнаружила у мужчины во время обыска более 13 кг наркотиков. В доход государства обращено более 1 млн рублей, средства были изъяты в ходе обыска в квартире мужчины.

Суд установил, что через интернет осужденный договорился с неустановленным лицом о финансировании деятельности по производству наркотиков для дальнейшего сбыта. Мужчина получил 500 тыс. рублей, на которые купил оборудование, реагенты и создал лабораторию по производству наркотиков. С августа 2018 года по июнь 2019-го он производил партии наркотиков и оставлял их в тайниках.

Как уточняет пресс-служба, обвинение по уголовному делу поддерживал заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин.

Теги
РоссияЯрославская область
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