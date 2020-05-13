СМИ: в результате столкновений в Черногории пострадали двое полицейских

БЕЛГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Два сотрудника полиции получили травмы в результате столкновений с протестующими в Черногории. Об этом сообщило в среду национальное телевидение страны RTCG ("Радио и телевизия Црне Горе") со ссылкой на данные из Управления полиции Черногории.

Канал передает, что на одной из центральных улиц города Плевля собралось большое число людей, вопреки запрету Минздрава. После многочисленных требований разойтись собравшиеся граждане напали на сотрудников полиции, бросая в их направлении камни, стеклянные бутылки и пиротехнические средства. Полиция применила слезоточивый газ. В результате столкновений двое правоохранителей получили травмы, идут задержания зачинщиков.

В то же время другие черногорские порталы передают, что полиция в ряде городов применила силу против демонстрантов, требовавших освобождения задержанного в ночь на среду православного епископа Иоаникия. Так, правоохранители использовали слезоточивый газ для разгона акций вблизи города Беране и в городе Плевля, где пострадал семилетний ребенок. Кроме того, во втором по величине городе страны Никшиче правоохранители применили светошумовые гранаты. По данным портала In4s, в стране идут аресты политических противников власти.

В ночь на среду прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии на 72 часа после обвинений в нарушении эпидемиологического режима. За священнослужителей вступились тысячи прихожан Сербской православной церкви (СПЦ), в результате едва не дошло до столкновений прихожан с правоохранителями. К месту демонстрации был стянут полицейский спецназ, полиция предупреждала людей о готовности применить слезоточивый газ. 12 апреля полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица.

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавируса проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в стране: парламент страны в ночь на 27 декабря 2019 года принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Именно в рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.