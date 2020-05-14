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Двух мальчиков, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке, нашли мертвыми

Тела детей нашли неподалеку от дома под слоем снега

АНАДЫРЬ, 14 мая. /ТАСС/. Двух братьев, мальчиков 2012 и 2014 годов рождения, пропавших 12 мая, в четверг нашли мертвыми недалеко от дома в поселке Беринговский Чукотского автономного округа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Два брата шести и семи лет ушли гулять 12 мая. Когда в назначенное время сыновья не вернулись домой, родители обратились в полицию. Сотрудники УМВД и Росгвардии начали поисковую операцию. К поискам были привлечены 59 человек.

"В ходе проведения поисковых мероприятий дети были обнаружены без признаков жизни на территории поселка Беринговский. С целью установления причины их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что тела детей нашли под слоем снега вечером 13 мая недалеко от дома.

Беринговский - поселок в Анадырском муниципальном районе Чукотки. Расстояние до окружной столицы - около 200 км.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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