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В Чите ураганный ветер повредил кровлю более 40 зданий

Один человек пострадал, его госпитализировали

ТАСС, 14 мая. Повреждения в результате шквалистого ветра в Чите в Забайкалье получили более 20 социальных объектов, около 20 жилых домов, повалено несколько дорожных знаков, рекламных конструкций. Пострадал один человек, об этом сообщили в четверг в мэрии.

Днем 13 мая по Чите прошелся ураганный ветер с порывами до 30 м/с, пострадал один человек, он госпитализирован. Сразу после разгула стихии местные власти, коммунальные службы, электрики приступили к работе по ликвидации последствий.

"Повреждена кровля зданий средних школ, детских садов, роддома - более 20 зданий. Также кровля повреждена на жилых домах, всего около 20", - сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил выделить деньги на ремонт пострадавших социальных объектов.

Кроме того, ураган привел к перебоям электроснабжения. Отключения электроэнергии наблюдались во всех административных районах города. По состоянию на утро 14 мая все неполадки, вызванные погодными условиями, устранены.

Сейчас в Чите ветер около 6 м/с.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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