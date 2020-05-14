{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

Эпицентр зафиксировали в 216 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в четверг у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Эпицентр сейсмособытия находился в 216 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 км. Угроза цунами не объявлялась.

"Звонки в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу) по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - уточнили ТАСС в ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа.

Теги
РоссияКамчатский край
Реклама на ТАСС
На Чукотке возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух мальчиков
В поисках детей участвовали 59 человек и 13 единиц техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС