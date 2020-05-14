У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в четверг у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Эпицентр сейсмособытия находился в 216 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 км. Угроза цунами не объявлялась.

"Звонки в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу) по поводу сейсмического события от граждан не поступали. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - уточнили ТАСС в ЕДДС Петропавловск-Камчатского городского округа.