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На Чукотке возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух мальчиков

В поисках детей участвовали 59 человек и 13 единиц техники

АНАДЫРЬ, 14 мая. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК России по Чукотскому автономному округу в четверг возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух малолетних детей в поселке Беринговский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Двух мальчиков 2012 и 2014 годов рождения, пропавших 12 мая, в четверг нашли погибшими недалеко от дома в поселке Беринговский Чукотского автономного округа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

12 мая два брата - шести и семи лет, ушли гулять. В назначенное время они не вернулись домой, родители обратились в полицию. Сотрудники УМВД и Росгвардии начали поисковую операцию. К поискам были привлечены 59 человек и 13 единиц техники. Тела мальчиков были обнаружены под слоем снега недалеко от дома.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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