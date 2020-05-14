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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух детей на Чукотке

Об исчезновении мальчиков стало известно 12 мая, два дня спустя их тела обнаружили под слоем снега недалеко от дома

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в причинах гибели двух мальчиков на Чукотке, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Глава Следственного комитета поручил руководству регионального следственного управления тщательно установить все обстоятельства произошедшего и причастных к гибели детей, а также выяснить причины и условия, приведшие к трагедии. Ход и результаты расследования поставлены Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в СК.

12 мая два брата шести и семи лет ушли гулять в поселке Беринговский и не вернулись домой. Родители обратились в полицию. В четверг тела детей обнаружили под слоем снега недалеко от дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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