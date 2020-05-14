{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция нашла у двух петербуржцев арсенал оружия

У злоумышленников обнаружили патроны, автомат Калашникова, коробку с сотнями боеприпасов и составные части различных типов оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Полиция задержала двух жителей Санкт-Петербурга после обнаружения у них арсенала оружия, в том числе автомата Калашникова, пистолета и большого количества боеприпасов, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"). Оба злоумышленника задержаны на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным ведомства, у первого задержанного оружие нашли в машине Audi, полицейские обнаружили пистолет, магазин с патронами, а также коробку с двумя десятками патронов для разного оружия.

После этого они проехали в гараж, который задержанный арендовал в кооперативе на улице Народного Ополчения, где полицейские обнаружили автомат Калашникова, коробку с сотнями боеприпасов, а также составные части различных типов оружия. "По результатам экспертизы выяснилось, что все указанные боеприпасы пригодны для стрельбы", - отметили в УМВД.

Полицейские также задержали второго мужчину, который сдавал гараж в аренду. Сотрудники МВД установили, что оба задержанных действовали совместно и скупали оружие и боеприпасы на территории Петербурга и Ленобласти. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства преступления.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Режим ЧС ввели в Усть-Кубинском районе Вологодской области из-за паводка
Подтопленными оказались 44 дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС