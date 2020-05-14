Полиция нашла у двух петербуржцев арсенал оружия

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов"). Оба злоумышленника задержаны на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Полиция задержала двух жителей Санкт-Петербурга после обнаружения у них арсенала оружия, в том числе автомата Калашникова, пистолета и большого количества боеприпасов, возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, у первого задержанного оружие нашли в машине Audi, полицейские обнаружили пистолет, магазин с патронами, а также коробку с двумя десятками патронов для разного оружия.

После этого они проехали в гараж, который задержанный арендовал в кооперативе на улице Народного Ополчения, где полицейские обнаружили автомат Калашникова, коробку с сотнями боеприпасов, а также составные части различных типов оружия. "По результатам экспертизы выяснилось, что все указанные боеприпасы пригодны для стрельбы", - отметили в УМВД.

Полицейские также задержали второго мужчину, который сдавал гараж в аренду. Сотрудники МВД установили, что оба задержанных действовали совместно и скупали оружие и боеприпасы на территории Петербурга и Ленобласти. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства преступления.