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ФСБ проводит обыски в здании правительства Пензенской области

В пресс-службе УФСБ уточнили, что следственные действия проходят в отношении министра сельского хозяйства в связи с расследованием дела о мошенничестве
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© Виталий Невар/ТАСС, архив

ТАСС, 14 мая. ФСБ проводит следственные мероприятия в правительстве Пензенской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

Источник уточнил, что обыски проводятся с утра в некоторых кабинетах чиновников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального ФСБ, обыски проходят в Министерстве сельского хозяйства области. "Подтверждаем информацию, проводятся обыски. Идут следственные действия в отношении министра сельского хозяйства и ряда должностных лиц в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве, хищении бюджетных средств", - сообщили в пресс-службе.

В новость внесены изменения (11:11 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияПензенская область
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