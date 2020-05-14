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В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Водителя спасли прохожие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. Об этом сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"В 10:05 мск на набережной реки Фонтанки у дома №199 легковой автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. В машине был только водитель. Мужчину достали из воды прохожие", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сейчас автомобиль погрузился на дно реки. "Для его извлечения на место следует кран специализированной части", - отметили в главке МЧС.

Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях фото, на котором видно, что в реку упал автомобиль Hyundai Solaris синего цвета.

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РоссияСанкт-Петербург
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