Суд смягчил приговор осужденному за убийство полицейского в метро Москвы уроженцу Киргизии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Первый апелляционный суд смягчил на полгода приговор уроженцу Киргизии, осужденному ранее на 18 лет колонии за убийство полицейского в метро Москвы. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"По результатам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия переквалифицировала действия осужденного со статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) на п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), назначив Муратову Н. А. наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

11 февраля Московский городской суд на основании вердикта присяжных признал Муратова виновным и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у Муратова малолетних детей, а также проведенное с 2018 года время под стражей, не назначив в качестве дополнительного наказания ограничение свободы. Суд также частично удовлетворил иск отца убитого полицейского о компенсации морального вреда на 500 тыс. рублей вместо заявленных потерпевшей стороной 2 млн рублей.

Убийство в метро

Поздно вечером 2 сентября 2018 года полицейский Андрей Райский остановил находившегося в состоянии алкогольного опьянения 42-летнего Нурлана Муратова для проверки документов и отвел в комнату полиции на станции метро "Курская" для составления административного протокола. Муратов выхватил у 23-летнего сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, ему было предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В ходе расследования были проведены судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, физико-химические, выводы которых подтвердили причастность обвиняемого к преступлению. На стадии предварительного расследования Муратов признал вину в полном объеме и заявил о чистосердечном раскаянии. Однако после того, как в дело вошел адвокат по соглашению, обвиняемый заявил, что признал вину под давлением следствия. Как следует из линии защиты обвиняемого, произошел несчастный случай, а сам Муратов является жертвой обстоятельств и заложником ситуации.

Судебный процесс начался после отбора присяжных заседателей 23 января этого года. Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт, сочтя, что подсудимый заслуживает снисхождения. Из восьми присяжных заседателей семь человек признали подсудимого виновным, один - невиновным. При этом присяжные сочли недоказанным тот факт, что Муратов совершил убийство ради уклонения от административной ответственности и чтобы скрыться от сотрудника полиции. Во время процесса подсудимый пользовался услугами переводчика.

Гособвинение считало, что вина Муратова подтверждается видеозаписью с места преступления и показаниями свидетелей, попросив назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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