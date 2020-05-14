Режим ЧС ввели в Усть-Кубинском районе Вологодской области из-за паводка

ВОЛОГДА, 14 мая. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС в Усть-Кубинском районе Вологодской области, где паводком подтоплены 44 жилых дома и 45 приусадебных участков. В этом районе остается подтоплен также участок автодороги, нарушено сообщение с двумя населенными пунктами с 264 жителями, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по области.

"На территории Усть-Кубинского района введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". 14 мая на территории Вологодской области остаются подтоплены 45 приусадебных участков и 44 дома в селе Устье Усть-Кубинского района, один участок автодороги в этом районе и один низководный мост в Сокольском районе", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в подтопленных домах проживают 111 человек. Эвакуированных нет. Развернуты два пункта временного размещения на 90 мест, но они пока пустуют.

В Сокольском районе аварийно-спасательная служба организовала доставку продуктов, топлива и медикаментов в отрезанный из-за подтопленного моста населенный пункт.

Обстановка осложнена непогодой, в эти районы области пришли дожди со снегом. Непогода продлится до 16 мая, сообщили ТАСС в ГУ МЧС, ссылаясь на предупреждения метеорологов.

В аварийно-восстановительных работах задействована группировка в составе 48 человек, 12 единиц техники, 12 плавательных средств.