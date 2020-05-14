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В Москве задержали мужчину за мошенничество с поставками 2 млн медицинских масок

Сумма ущерба составила почти 24 млн рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Мужчина в Москве заключил договор с предпринимателем на поставку 2 млн медицинских масок, но получив оплату в размере почти 24 млн рублей, пропал. Злоумышленника задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По версии следствия, злоумышленник от лица фирмы по производству медицинских изделий заключил с индивидуальным предпринимателем договор на поставку порядка 2 млн медицинских масок. В качестве оплаты покупатель в присутствии продавца внес 23,7 млн рублей в арендованную банковскую ячейку одного из коммерческих банков в центре столицы. Ключ от ячейки с денежными средствами остался у потерпевшего. Планировалось, что он отдаст его продавцу сразу после отгрузки товара", - сказала Волк.

Продавец не передал товар покупателю, но при этом забрал деньги из банка. Он вместе с неизвестными ранее уже арендовал эту банковскую ячейку и сделал дубликат ключа. Открыв ячейку, мужчина взял деньги и передал их подельникам. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

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