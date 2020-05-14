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В Новороссийске полицейские пресекли деятельность наркопритона

Мужчина предоставлял свое жилье наркозависимым для употребления запрещенных веществ

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Новороссийск Краснодарского края пресекли деятельность наркопритона. Возбуждено уголовное дело по статье об организации или содержании притонов, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

"Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Новороссийску оперативным путем получили информацию о том, что местный житель содержит наркопритон. При проверке сведения подтвердились", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 54-летний мужчина систематически предоставлял свое жилище наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ. Кроме того, в домовладении подозреваемого также задержали троих местных жителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения. При осмотре жилища сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотик N-метилэфедрон в значительном размере.

"В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Славянскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов")", - добавили в пресс-службе, уточнив, что на период предварительного следствия задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
РоссияКраснодарский край
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