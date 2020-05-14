Против руководителя подразделения ФПК в Хабаровском крае возбудили дело за взятку

ХАБАРОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя подразделения Федеральной пассажирской компании (ФПК) в Хабаровском крае за разглашение информации о проверках поездов. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"С 2014-2019 годах руководитель одного из структурных подразделений Дальневосточного регионального отделения АО "Федеральная пассажирская компания" получила денежные средства в сумме около 700 тыс. рублей от начальника поезда за совершение действий по предоставлению информации о проведении ревизионных проверок поездов", - говорится в сообщении.

Против женщины возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего в крупном размере).

Следователи провели обыски по месту жительства обвиняемой, допросили свидетелей. В отношении женщины избрали меру пресечения, связанную с изоляцией от общества. В пресс-службе следственного управления на транспорте ТАСС не уточнили, какая именно мера пресечения избрана. Сообщается также, что на принадлежащее обвиняемой имущество на сумму около 4 млн рублей наложен арест.