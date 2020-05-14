Суд запретил мэру Инты пользоваться телефоном и интернетом

СЫКТЫВКАР, 14 мая. /ТАСС/. Интинский городской суд избрал меру пресечения руководителю администрации города Инты в Республике Коми Ларисе Титовец, которая подозревается в злоупотреблениях при муниципальной закупке детской площадки. Мэру запрещены определенные действия, сообщили ТАСС в суде.

"Титовец запрещены определенные действия: выход на улицу в определенные часы, общение с определенными людьми, посещение администрации города, пользоваться телефоном и интернетом. Мера избрана до 29 июня", - сообщили ТАСС в горсуде по телефону.

Отстранение от должности на этом этапе не потребовалось, поскольку с 13 мая мэр находится в отпуске.

В отношении мэра Инты возбуждено дело по ст. 285 УК РФ, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при закупке детской площадки, стоимость которой была завышена на 2,5 млн рублей. По информации региональной прокуратуры, уголовное дело возбуждено также в отношении контрактного управляющего по ч. 1 ст. 200.4 УК РФ ("Нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб"). Оба дела объединены в одно производство.