Следствие по делу Бойко-Великого завершено

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил в окончательной редакции обвинение основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому. Как сообщила ТАСС его адвокат Виктория Шонина, в окончательном обвинении сумма растраты при оформлении невозвратных кредитов составляет почти 89 млн рублей.

Ранее ему вменялось семь невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и 120 тысяч долларов. "Нашему подзащитному было предъявлено обвинение в окончательной редакции. С точки зрения защиты, там два эпизода растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), из которых второй эпизод разбит на 13 - по количеству кредитов. По словам следователя, уголовное дело насчитывает порядка 300 томов, а сумма вменяемого ему ущерба составляет приблизительно 89 млн рублей", - сказала защитник.

По ее словам, бизнесмен вину не признает. "Срок исполнения обязательств по этим кредитам еще не наступил. Виновным себя он не признает в полном объеме и дает показания о том, что к оформлению данных кредитов никакого отношения не имел", - отметила Шонина.