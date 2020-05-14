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Дело о растрате средств банка "Кредит Экспресс"
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Следствие по делу Бойко-Великого завершено

СК ужесточил бизнесмену обвинение, увеличив сумму растраты до 89 млн рублей
Бойко-Великий Владимир Гердо/ТАСС
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Бойко-Великий
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил в окончательной редакции обвинение основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому. Как сообщила ТАСС его адвокат Виктория Шонина, в окончательном обвинении сумма растраты при оформлении невозвратных кредитов составляет почти 89 млн рублей.

Ранее ему вменялось семь невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и 120 тысяч долларов. "Нашему подзащитному было предъявлено обвинение в окончательной редакции. С точки зрения защиты, там два эпизода растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), из которых второй эпизод разбит на 13 - по количеству кредитов. По словам следователя, уголовное дело насчитывает порядка 300 томов, а сумма вменяемого ему ущерба составляет приблизительно 89 млн рублей", - сказала защитник.

По ее словам, бизнесмен вину не признает. "Срок исполнения обязательств по этим кредитам еще не наступил. Виновным себя он не признает в полном объеме и дает показания о том, что к оформлению данных кредитов никакого отношения не имел", - отметила Шонина.

Теги
РоссияДело о растрате средств банка "Кредит Экспресс"
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