Жителя Ростовской области объявили в международный розыск по подозрению в организации ОПГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по подозрению в занятии высшего положения в преступном сообществе возбудили в отношении жителя Ростовской области, организатор ОПГ объявлен в международный розыск. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, получивший в 1998 году статус вора в законе, создал в регионе организованную группу и преступное сообщество, участники которых длительное время совершали кражи, грабежи и вымогательства имущества. Подозреваемый, по данным прокуратуры, занимался координацией деятельности структурных подразделений созданного им сообщества, придерживался криминальной идеологии, распределял сферы преступного влияния, чем "создал угрозу общественной безопасности Российской Федерации".

Ранее подозреваемый был приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы за имущественные преступления, совершенные с 2002 по 2006 годы. Организатор ОПГ объявлен в международный розыск.