Режим ЧС ввели в Краснодарском крае после гибели урожая из-за заморозков

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах региона из-за гибели и повреждения урожая в связи с заморозками, говорится в тексте постановления, подписанного губернатором Вениамином Кондратьевым и опубликованном на сайте администрации региона в четверг.

"В результате заморозков во второй половине марта и первой половине апреля 2020 года на территории Краснодарского края в организациях сельского хозяйства произошли повреждение и гибель цветков, соцветий, завязи плодовых культур. От воздействия заморозков в Краснодарском крае ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур - на 80%; семечковых культур - на 60 %. Ввести режим чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, режим введен на территории 15 муниципальных образований, профильным ведомствам поручено разработать план мероприятий по снижению масштаба ущерба.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань считается житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны, производит около половины всех фруктов и ягод в стране.