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В Башкирии возбудили дело на женщину, оставившую новорожденного в мусорном контейнере

Мальчик госпитализирован

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на жительницу Туймазинского района Башкирии, которая оставила новорожденного ребенка в мусорном контейнере. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"В отдел МВД России по Туймазинскому району сегодня утром поступило сообщение о найденном в мусорном баке новорожденном ребенке. <…> В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили личность матери. Материалы переданы в Туймазинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Республике Башкортостан, где возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка", - сказано в сообщении.

Ребенка обнаружил дворник, услышавший детский плач, мальчик госпитализирован. По данным МВД, женщина проживала у своего брата с еще двумя детьми. Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии, с подозреваемой проводятся следственные действия, допрашиваются члены ее семьи, исследуются жилищно-бытовые условия ее проживания.

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