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Верховный суд РФ отклонил жалобу на приговор участнику "Правого сектора" Пирожку

Он был признан виновным в организации и участии в деятельности экстремистской организации

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг отклонил жалобу на приговор участнику запрещенной в РФ украинской организации "Правый сектор" Игорю Пирожку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда.

"Сегодня Верховный суд отказался удовлетворить жалобу на приговор Пирожку", - сказали в пресс-службе.

Игорь Пирожок был признан виновным по ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности). В феврале этого года Второй Западный окружной военный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет. В ходе судебного заседания он частично признал вину, отказавшись комментировать детали уголовного дела.

Пирожок был задержан 9 апреля 2019 года в Московском регионе сотрудниками ФСБ и МВД. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2014 году он под псевдонимом Роман Чирка вступил на Украине в состав "Правого сектора", где из местных сторонников националистических идей создал отряд "Хорти" ("Борзые") для ведения партизанской войны против России. Игорь Пирожок был ярым противником воссоединения Крыма с Россией и сторонником Майдана.

В январе 2018 года он прибыл в Московский регион, где проживал по различным конспиративным адресам и распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы "Правого сектора" с целью вовлечения граждан РФ в деятельность организации. В ходе обысков по местам жительства и его работы изъята литература, символика, обмундирование и снаряжение "Правого сектора", а также агитационные пропагандистские материалы.

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