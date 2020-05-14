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В Петербурге мужчина разбил окно в полицейской машине, чтобы покататься на ней

Он также украл из автомобиля магнитолу и гаечный ключ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Мужчина, который разбил стекло в полицейской машине участкового из Санкт-Петербурга для того, чтобы покататься на ней, а затем украл из нее магнитолу и инструмент, задержан. Он стал фигурантом уголовного дела и отправлен в СИЗО по решению суда, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По факту кражи имущества из автомобиля полиции следственным управлением УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый сегодня по решению суда заключен под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел 12 мая в три часа дня на улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе Петербурга. В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что на улице стоит полицейский "УАЗ Патриот", в котором разбито окно.

Позже в ходе розыска полицейские задержали двух мужчин, один из которых рассказал, что решил покататься на машине. Несмотря на опознавательные знаки полиции, мужчина разбил стекло и проник в салон, однако поехать ему не удалось, после чего он украл из нее магнитолу и гаечный ключ.

В ходе проверки установлено, что подозреваемый ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления, украденную магнитолу и инструмент у него изъяли. В отношении обоих мужчин также составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

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РоссияСанкт-Петербург
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